نادية مصطفى تحتفل بتحقيق أغنية «يسلم لي ذوقهم» 2 مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق أغنيتها الجديدة «يسلم لي ذوقهم»، 2 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

ونشرت نادية مصطفى البوستر الدعائي للأغنية، وعلَّقت عليها قائلة: «الحمد لله حتى يرضى وبعد الرضا وحتى يبلغ الحمد منتهاه، يسلم لي ذوقهم 2 مليون».

معلومات عن أغنية يسلم لي ذوقهم

أغنية «يسلم لي ذوقهم» طرحتها نادية مصطفى مايو الماضي من كلمات نور عبد الله، وألحان الدكتور مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وتقول كلمات الأغنية: يسلم لي ذوقهم اللي إحنا ذوقهم عاليين في عنيا ولا حد فوقهم غاليين في سوقنا غاليين في سوقهم وإن غابوا ندعى الله يسوقهم هما اللي الدلع يبقالهم لايق بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق هما وبس لقلبي شقايق.