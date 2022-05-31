نصر محروس يكشف لـ«الوطن» احتمالية تعاونه مع بهاء سلطان مرة أخري

أعرب المنتج نصر محروس عن سعادته البالغة، لحصوله على جائزة الإبداع عن أغينة «تعالي أدلعك» لبهاء سلطان، وأفضل قناة ميوزك «فري تي في»، على هامش حفل جوائز ميدل إيست ميوزك 2022، الذي أقيم أمس الأول في أحد الفنادق بمنطقة القاهرة.

نصر محروس يكشف كواليس أغينة «تعالي أدلعك»

قال نصر محروس في تصريحات لـ«الوطن»، إنه كان متوقعا نجاح أغنية «تعالي أدلعك»، لأنه كتبها بصدق موضحا: «كانت طالعة من قلبي، عشان كدا كنت عارف أنها هتنجح، والجائزة جات في وقت كنت محتاج حاجة تفرحني فعلا».

نصر محروس يوضح حقيقية تعاونه مرة أخرى مع بهاء سلطان

أَضاف أنه يتمنى لبهاء سلطان النجاح مع شركة «روتانا»، وينتظر انتهاء عقده، ليرى احتمالية تعاونه مرة أخرى أم لا، لأنه يحب بهاء، ويعتبره بمثابة شقيقه.

آخر تعاون بين بهاء سلطان ونصر محروس

يذكر أن آخر تعاون بين بهاء سلطان ونصر محروس، من خلال ألبوم «سيجارة»، الذي طرح في نهاية العام الماضي، وحققت حينها أغنية «تعالي أدلعك» نجاح ملحوظ بين الجمهور، إذ حققت نحو 35 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «تعالي أدلعك» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، تسجيل صوتي أكرم عادل، ميكس والماستر بـ أستوديو إم ساوند 2 أمير محروس، رؤية فنية نصر محروس، إنتاج فري ميوزيك - نصر محروس.