عالم بالأوقاف لـ«قناة الناس»: النبي شدد في خطبة الوداع على حرمة الدماء والأموال

قال الشيخ أحمد مكي، من علماء وزارة الأوقاف، إنَّ آخر كلمات رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته في خطبة الوداع، تعد وثيقة انسانية موجهة لجميع الناس في كل زمان ومكان، والتي تضمنت تشديدًا على حرمة الدماء والأموال والنفس الإنسانية والأعراض.

«مكي» يوضح آخر كلمات قالها النبي في خطبة الوداع

وأضاف «مكي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع بعد أن أتى بطن الوادي فخطب الناس وقال «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا».

رواية أخرى لما جاء في خطبة الوداع

وأوضح العالم بالأوقاف، أنَّ هناك رواية أخرى لحديث سيدنا النبي في خطبة الوداع، بأنه –صلى الله عليه وسلم- بدأ بقوله «أيها الناس أي يوم هذا فسكتوا» رغم علمهم بأنه يوم عرفة، والسبب ظنهم بأن رسول الله لعله يسميه باسم غير اسمه، فقال النبي أليس يوم عرفة؟ قالوا نعم، ثم قال: «أي شهر هذا فسكتوا حتى ظنوا سيسميه بغير اسمه فقال النبي أليس شهر ذي الحجة قالوا بلى، ثم قال أي بلد هذا فسكتوا فظنوا سيسميه بغير اسمه.. أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى.. فقال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الذاكرة التصويرية بتصوير أعظم ما يقدسوه في حياتهم في هذا الوقت وهو يوم عرفة والكعبة المشرفة وشهر ذي الحجة ليشدد عليهم في التحذير، وبأن تتساوى في العظمة والحرمة مع هذا البلد وهذا الشهر وهذا اليوم.