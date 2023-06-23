تعرف على موعد يوم عرفة 2023 وفضل هذا اليوم..

موعد يوم عرفة 2023 حددته دار الإفتاء المصرية، وسيكون يوم الثلاثاء المقبل، بعدما تساءل عدد كبير من المسلمين عن موعد يوم عرفة بالتحديد، ومتى سيكون هذا اليوم المبارك؛ ليستعدوا لهذا اليوم؟

موعد يوم عرفة 2023

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّه تم رؤية الهلال في بواسطة اللجان الشرعية في مصر، وبناء على هذه الرؤية تم تحديد موعد يوم عرفة 2023 أن يكون الثلاثاء 26 يونيو الجاري، أي التاسع من شهر ذي الحجة المبارك، موضحة أن عيد الاضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 27 يونيو، وهو العاشر من شهر ذي الحجة.

فضل يوم عرفة 2023

وخلال الحديث عن موعد يوم عرفة 2023 يجب التطرق إلى فضل هذا اليوم المبارك الذي يأتي مرة واحدة في العام، وقالت الإفتاء في فضل يوم عرفة بعد تحديد موعده، إن صيام هذا اليوم يغفر للصائم عامين، واستدلت بذلك من خلال الحديث الشريف الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.