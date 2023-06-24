«الإحصاء»: 13.7% ارتفاع في قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند، لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%؛ إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

4.1 مليار دولار واردات لمصر من الهند

وأشار البيان إلى أن قيمة الواردات المصرية من الهند، سجلت 4.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022، كالتالي:

- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، بقيمة 1.2 مليار دولار.

- أسمدة بقيمة 268 مليون دولار.

- منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 241 مليون دولار.

- أحجار وأسمنت بقيمة 92 مليون دولار. وقطن بقيمة 77 مليون دولار.

674 مليون دولار قيمة استيراد اللحوم من الهند

ولفت الى أن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022، منها:

- لحوم بقيمة 674 مليون دولار.

- حديد وصلب بقيمة 539 مليون دولار.

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 386 مليون دولار.

- منتجات كيماوية عضوية بقيمة 363 مليون دولار .

- آلات، أجهزة الية وأجزاؤها بقيمة 435 مليون دولار.

وأوضح البيان أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بلغت 266.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022، مقابل 3.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 .

6 ملايين دولار قيمة التحويلات للعاملين المصريين في الهند

ونوه بيان «الإحصاء» إلى أن قيمـة تحويلات المصريين العاملين بالهند، سجلت 6 ملايـين دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالي2021/ 2022، مقابل 14.3مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.

وسجل عدد سكان مصر 104.4 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة عام 2022، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الهند طبقًا لتقـديرات البعثة 300 مصري حتى نهاية عام 2021.