خبير اقتصادي: دور مهم لتعاون مصر والهند في ضوء النظام العالمي متعدد الأقطاب

الاتجاه شرقًا كان عنوان الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت 3 دول، هي الهند وأذربيجان وأرمينيا، جاءت جولة الرئيس السيسي، الآسيوية للتأكيد على تبني مصر لسياسة خارجية متوازنة مع كل دول العالم، تقوم على الشراكة والتعاون، وشهدت هذه الجولة التاريخية الهامة، حراكًا ونشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا لتعزيز علاقات مصر مع هذه الدول، وتأمين هذا الاتجاه الشرقي من العالم، والانفتاح على دوله من أجل زيادة التصدير والتركيز على الميزان التجاري.

وقال الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن علاقة مصر بالدول الآسيوية الثلاث الهند وأذربيجان وأرمينيا، علاقة تاريخية ممتدة، إذ أن دولتي أذربيجان وأرمينيا كانتا تابعتين للاتحاد السوفيتي، الذي تربطه بمصر علاقات تاريخية قوية جدًا.

أهمية خاصة لمصر والهند في ضوء المجتمع الدولي متعدد الأقطاب

وأضاف «الخريبي» في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أنه تبرز الآن، أهمية مصر والهند، خاصة في ضوء الواقع العالمي الحالي، الذي يشير إلى تعدد الأقطاب، كون الهند ومصر مؤسستي دول عدم الإنحياز، إضافة إلى أهمية العلاقات الاقتصادية، خاصة أن منظمة دول عدم الانحياز كانت تقوم بدور رائد في تحقيق التوازن بين الدول.

تميز الهند بالصناعات المختلفة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يمكن لمنظمة دول عدم الانحياز القيام بدور اقتصادي إضافة إلى دورها السياسي البارز، مشيرًا إلى أن الهند من أهم دول العالم في الصناعات، خاصة الآلات والمعدات الحديدية، إضافة إلى دورها في تكنولوجيا المعلومات، إذ تجاوزت صادرات الهند بالعام الماضي من البرمجيات الـ 12 مليار دولار، فضلًا عن تميزها بصناعة المجوهرات والذهب.