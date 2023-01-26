تقرأ غدا في عدد الوطن: مصر والهند.. تعاون وتنسيق وشراكة استراتيجية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مصر والهند.. تعاون وتنسيق وشراكة استراتيجية

فى بيان مشترك: الدولتان تؤكدان التزامهما بالتعددية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى واحترام سيادة وسلامة أراضى جميع الدول وتتفقان على أهمية التعاون العسكرى والتصنيع الدفاعى فى تعزيز الشراكة الثنائية.. وتعربان عن قلقهما من انتشار الإرهاب فى جميع أنحاء العالم

«منسى» يتصدر قائمة صفقات الشتاء فى الزمالك.. ومحاولات للتخلص من «أكينيولا»

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لـ«جنين»

سقوط 9 شهداء و20 جريحاً.. ومسئولة فلسطينية: الاحتلال أطلق قنابل الغاز تجاه المستشفى الحكومى

«المالية»: تطوير الجمارك لتخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين

«معيط»: نبذل قصارى جهدنا للإفراج عن باقى السلع لضمان دوران عجلة الإنتاج

«حياة كريمة» تُجهز 100 عروسة بالوادى الجديد ضمن «يدوم الفرح»

إنشاء مكتبة باسم الراحل علام عبدالغفار بالفيوم

«يا سيدى صالح.. اقضى المصالح»

انتقل من السودان للقاهرة نفاذا لوصية شيخه: «اذهب للأزهر».. ونذر حياته للدعوة والتصوف

أسس «الجعفرية» على منهج «الكتاب والسُّنة» والإمام «عبدالغنى» مُجدد «الطريقة»

مسجده مدرسة قرآنية وساحة للذكر.. ومريدون من أوروبا وآسيا والأمريكتين صحبة فى محبته

«جُمعة»: رضى الله عن «الجعفرى» و«وسام»: احتفالنا به احتفاء بالمنهج الوسطى

أول أيام معرض الكتاب

إقبال جماهيرى كبير على أجنحة هيئات وزارة الثقافة بسبب العروض المخفضة لأول مرة «نجيب محفوظ» فى روايات وبوسترات بشكل جديد بالمعرض

الصفحة الثانية

إقبال كبير على «معرض الكتاب» فى يومه الأول

توافد ملحوظ على أجنحة هيئات وزارة الثقافة بسبب العروض المخفّضة ومطبوعات تبدأ من جنيه حتى 25

«هيثم»: كتب فى متناول الجميع.. و«عبدالرحمن»: بدعو كل الناس تيجى.. و«مروة»: الأسعار شجّعتنى على القراءة

رئيس المعرض: سعداء بوجود الجمهور المصرى والعربى والأجنبى.. والتجمع يعد كرنفالاً ثقافياً يحتضن جميع

«الطفولة والأمومة» ينظم ندوات توعوية بـ«معرض الكتاب» لتنمية الأسرة

أمين المجلس القومى: نستهدف تعريفهم بالدور المجتمعى للتصدى للعنف ضدهم وآليات حمايتهم

الكتاب بجنيه لحد 20.. مبادرة «الثقافة للجميع» تضم نسخا قديمة من إصدارات «العامة للكتاب»

«وليد»: فرصة كبيرة لاقتناء الكتب التراثية النادرة أمام القراء

توجد فى صالات المعرض لتغطية كل المناسبات

«ولاء» توثّق فرحة زوار المعرض بالعدسة.. و«السعر رمزى»

«ديوان للنشر»: عرض صور «أديب نوبل» للبيع باعتباره أيقونة

«نجيب محفوظ» فى روايات وبوسترات بشكل جديد بـ«معرض الكتاب»

الصفحة الثالثة

«الإسكان»: إزالة المخالفات بالمدن الجديدة للحفاظ على المظهر الحضارى

«مدبولى»: استمرار تنسيق جهود الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

«سعد»: تسريع إجراءات إعداد استراتيجية تنمية الصناعة.. وبدء تنفيذ مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

«التجارة والبنك الدولى» يبحثان استراتيجية تطوير الصناعة الوطنية

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للكلية الحربية

طلبة الكلية قدموا عرضاً عسكرياً للترحيب بالأبطال وتكريم المتميزين منهم

إسدال الستار على امتحانات نصف العام.. والإجازة تبدأ غداً

«التعليم»: الفصل الدراسى الثانى ينطلق 11 فبراير المقبل.. وإجراء الامتحانات 6 مايو.. و«الأزهر»: نتيجة «الإعدادية» فى الأسبوع الأول من فبراير

مباحثات «مصرية - أردنية» حول تأمين مصادر الطاقة بالبلدين

«الداخلية»: مد «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين حتى نهاية رمضان

«الحياة» تعيد بث حلقة «أهل بلدنا» من «شفاء الأورمان»

«النورى»: يعالج 500 من مرضى الأورام مجاناً.. و«فؤاد»: يخدم محافظات الصعيد

.. و«الوطن» ترصد فرحة الأهالى والمرضى بزيارة قرينة الرئيس

والد الطفل «عمر»: خدمة فوق الممتازة.. ونائب المدير: علاج ألف طفل فى عامين ونصف

الصفحة الرابعة

حضارتا النيل والسند

السيسي يشارك فى احتفالات الهند.. وموكب مهيب لاستقباله

اتفاق «مصرى - هندى» على تكثيف التنسيق والتعاون فى الملفات السياسية والأمنية.. والرئيس لـ«دروبادى»: تجمعنا قواسم مشتركة وروابط ثقافية وثيقة مما يضع على كاهلنا مسئولية نشر العدالة والسلام والتسامح.. ورئيسة الهند: مصر تضطلع بدور محورى لترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا

بيان «مصرى - هندى»: تعاون وتنسيق وشراكة استراتيجية فى مختلف المجالات

الدولتان تؤكدان التزامهما بالتعددية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز واحترام سيادة جميع الدول

التنمية الخضراء والمُستدامة

شراكة طويلة الأمد فى العلوم والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم والسياحة وتعاون فى قضايا المناخ

العلاقات السياسية

مكافحة الإرهاب

الفضاء والأمن السيبرانى

التكنولوجيا والتعليم

الفنون والثقافة

التعاون الاقتصادى

الزراعة

التعاون الدفاعى

الرعاية الصحية

الأطر مُتعددة الأطراف

الصفحة الخامسة

«الوطن» تحتفى بذكرى مولد الإمام «الجعفرى» وتشارك أبناء طريقته الاحتفال به

«يا سيدى صالح.. اقضى المصالح»

مناجاة إلهية

أبرز كتبه

من مديحه لحضرة المصطفى

من مديحه للسيدة زينب

حِكَم جعفرية

من مديحه للإمام الحسين

رضى الله عن «الجعفرى»

«الجعفرية».. ولاء وانتماء

كرامة.. لسيدى «صالح»

الصفحة السادسة

انتقاله من السودان للقاهرة

رأى شيخه فى المنام ينصحه: «اذهب للأزهر واقرأ المذاهب الأربعة»

ولد وعاش فى «دنقلا» وحفظ القرآن بمسجدها العتيق.. وعيّنه الشيخ مصطفى عبدالرازق مدرسا وخطيبا بالجامع الأزهر

منهج «الجعفرية»

الإمام عبدالغنى الجعفرى

مجرَّد عن شوائب الدنيا.. وأساسه الكتاب والسُّنة

نجل «المؤسس» ومجدد «الطريقة»

«عبدالغنى»: اهتم بالمنهج والمريدين والاستمرار على الأوراد والحضرة

الشيخ محمد الجعفرى: طريقتنا لا تعرف العزلة ولا الشعوذة.. وحضراتنا شرعية ومتاحة لجميع المحبين

شيخ الطريقة: مذهبنا الصوفى إنارة للعقول وصلاح للقلوب وتزكية للنفوس

التصوف يساهم فى تلبية حاجة الإنسان المعاصر ومبدأنا «ألا يرانا الله حيث نهانا»

الارتباط التربوى

الحب.. سر شيخنا

صاحب حال

نهج الأولياء علم واتباع

الصفحة السابعة

مدرسة قرآنية وساحة للذكر

مسجده منبر للوسطية والتصوف.. والدعاء أمام مقامه مستجاب

مدير المدرسة القرآنية: لا نسعى للربح ومنهجنا ينتمى للأزهر ونسعى للحفاظ على إرث الإمام

مريدون من أوروبا وآسيا والأمريكتين

د. تامر محمد فتوح يكتب: ملامح من الحياة الروحية للشيخ الجعفرى

د. أحمد البصيلى: درسه بالأزهر كان جامعة إسلامية علمية المذهب وصوفية المشرب تزكى النفس والروح

مدرس الأديان بالأزهر: نذر حياته وصرف وقته فى هداية الناس داعياً ومربياً

خطبه وكتبه خاطبت الخواطر والضمائر وأجابت عن تساؤلات العقول فكانت مظهراً للحقيقة الصوفية

منهج الجعفرية.. قرآن وسنة

احتفال بالنور المحمدى

أكرم الله مصر والأزهر به

الصفحة الثامنة

صفقة جديدة

حلم المُشاركة

أسماء كبيرة مهددة بالاستبعاد من قائمة الأهلى فى كأس العالم.. و«كولر» فى حيرة بسبب 27 لاعباً

الزمالك ينتفض

«منسى» يتصدر قائمة تدعيمات الشتاء و«السعيد وقندوسى» فى الطريق

مربع الكبار

3 مواجهات نارية فى افتتاح الجولة 16 للدورى

التحدى المُرعب

«جوارديولا وأرتيتا» وجهاً لوجه فى صدام مانشستر سيتى وأرسنال.. «مخضرم» إسبانيا يتفوق على «ابن كتالونيا»