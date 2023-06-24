هشام إبراهيم: الدول الأفريقية تحتاج لمشروعات كبرى على أرض الواقع

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتجه حالياً إلى إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، التي اعتمدت عليها مصر، مشيراً إلى أن إتمام هذا الأمر قد يستغرق فترة زمنية طويلة.

إبراهيم: الرئيس أكد على ضرورة وجود مشروعات للتعامل مع قضايا المناخ

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك عددا من المسارات الأخرى التي قد تحدث عنها الرئيس خلال «ميثاق التمويل العالمي» الذي انعقد في باريس، عن ضرورة إنشاء الدول المانحة لمشروعات من اجل التعامل مع قضايا المناخ وكذا سلامة المواطنين.

وأوضح أن كافة الدول الأفريقية تحتاج لوجود من قبل الشركات الممولة على الأرض في إفريقيا، كما أنه من الأفضل أن تتحرك الدولة بنفسها لوضع استثماراتها، متابعا: «الدول الأفريقية لا تحتاج لتمويل، بل تحتاج لمشروعات تنفذ على أرض الواقع، والتى تساهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى ونسب الدخل وكذا تحسين مستوى المعيشة».