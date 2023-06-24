باحث سياسي للقاهرة الإخبارية: قمة التمويل العالمي بباريس لم تتفق على ميثاق

قال علي المرعبي الكاتب والباحث السياسي ورئيس تحرير مجلة كل العرب، إن قمة التمويل العالمي التي عٌقدت بباريس لم تتفق على الميثاق الذي وعدوا بانجازه خلال هذه القمة، لافتًا إلى أنه صدرت تعهدات ثنائية وفردية لدعم الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ والبيئة وغيرها.

الهدف الأساسي من القمة بصدور ميثاق مالي عالمي جديد

وأوضح المرعبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبوليلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الهدف الأساسي من القمة بصدور ميثاق مالي عالمي جديد لم يتحقق، معتبرًا أن هذا بسبب غياب الأقطاب الكبرى الفاعلة عن هذه القمة لافتًا أن بعض الدول الكبرى كان تمثيلها متواضعًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وغيرها من الدول التي كان يمكنها التعهد والالتزام بتعهداتها نظرًا لامكانياتها الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من مشكلات عديدة منذ جائحة كورونا مرورًا بحرب أوكرانيا وصولًا للصراع الحاد بين أمريكا والصين مؤكدًا أن الوضع الدولي غير مهيأ أن يقدم حلول جدية وفاعلة للدول النامية والفقيرة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يلعب أي دور ايجابي بهذه القمة مشيرًا إلى أن عدد من الدول كانت تأمل اعفائها من الديون ولكن تم تأجيل سدادها للديون وفوائدها.