«البريد المصري».. واجهة الدولة لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

يلعب البريد المصرى دوراً مهماً فى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير البريد المصرى؛ ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى 3600 مكتب من إجمالى 4000 مكتب.

«فاروق»: تدريب العاملين وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على جميع الخدمات

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصرى، لـ«الوطن» إن البريد المصرى يعد من الأذرع المهمة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين، ولم يعد البريد مجرد هيئة تقدم خدمات مجتمعية وبريدية تقليدية، مثل إرسال الخطابات الورقية والطوابع التذكارية وخدمات صندوق التوفير أو المتعلقة بالطرود البريدية وصرف المعاشات، بعدما شهد البريد المصرى نقلة نوعية خلال الأعوام الماضية على مستوى الخدمات والمكاتب وتدريب العاملين، بالإضافة إلى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى على جميع الخدمات عبر أكثر من 4200 مكتب على مستوى الجمهورية.

وأضاف «فاروق» أن البريد المصرى حقّق فائضاً مالياً يقارب 4 مليارات جنيه، وتم إضافة 50 مكتباً متنقلاً جديداً بزيادة 60% عن العام السابق، وإنشاء 68 مكتب بريد جديداً.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح متحف البريد المصرى بعد تطويره وتجديده؛ وقد شملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته، وزيادة معروضاته، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزّز، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسى التاريخى بالعتبة بعد تطويره برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعمارى الأصلى للمبنى، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، وافتتاح ٣ مكاتب تاريخية بأسوان.

وأوضح أنه تم افتتاح مكتب بريد القرية الذكية وتزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية، وإطلاق البريد المصرى خدمة «وصّلها»، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى والجغرافيا المكانية، مقدّمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وجميع المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصرى.

وتابع «فاروق» أن البريد ينفّذ استراتيجية طموحة للتطوير الشامل لمكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون، وذلك انطلاقاً من الدور الحيوى الذى يقوم به البريد كونه أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى. ويتم تنفيذ خطة تطوير شاملة للبريد باستثمارات تزيد على أربعة مليارات جنيه، كما يتم التوسّع فى فروع البريد المصرى من خلال نشر الأكشاك البريدية ومكاتب البريد المتنقلة، وتقديم حزم جديدة من الخدمات البريدية.

وأشار إلى أنه تم تطوير البنية الرقمية للهيئة ورفع كفاءتها واستخدام أحدث التطبيقات والنظم العالمية لتقديم الخدمات البريدية والمالية والحكومية وتوظيف هذه التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات المواطن المصرى من الخدمات وإحداث نقلة نوعية تتواكب مع التطورات، التى تشهدها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية بشكل آمن وموثوق به وبسعر فى متناول الجميع.

إتاحة سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس من خلال ماكينات «POS»

وأكد أن التطوير لا يقتصر على شكل المكاتب، بل يمتد إلى تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التى يقدّمها البريد المصرى، ومنها خدمات الشمول المالى والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر وخدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل فى أكثر من 110 مكاتب بريدية، بالإضافة إلى استحداث تطبيقات جديدة مثل «وصّلها» و«يلّا» لتحفيز التجارة الإلكترونية واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها فى أوقات الذروة وأماكن الازدحام المرورى ووضع خطة للحفاظ على المكاتب ذات الطابع الأثرى لتجديدها واستعادة رونقها.

وأطلق البريد المصرى منظومة الدفع غير النقدى، بما يسهم فى تنفيذ المعاملات غير النقدية كافة، بكل سهولة ويسر فى إطار اهتمام البريد المصرى بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على الخدمات والمعاملات كافة، باستخدام التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية.