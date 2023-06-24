السماوات المفتوحة تنتظر انطلاق «سات 2».. القمر الصناعي يسهم في تحقيق أهداف التنمية ورؤية 2030

أيام قليلة تفصلنا عن خطوة جديدة للدولة المصرية تؤكد اهتمامها بالبحث العلمى والرقمنة والسماوات المفتوحة، إذ احتل الاهتمام بتكنولوجيا الفضاء مرتبة متقدمة على أجندة القيادة السياسية، التى تكللت جهودها، خلال الـ6 سنوات الماضية، بإطلاق أقمار «إيجبت سات A»، و«طيبة 1»، إلى أن وصلنا حالياً لإطلاق القمر الجديد «مصر سات 2»، بخلاف أقمار اصطناعية تدريبية جرى إطلاقها خلال الأعوام الستة المنصرمة.

وأكدت وكالة الفضاء المصرية أن امتلاك مصر تكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل ضرورة لتحقيق أهداف الدولة المصرية فى التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التى تستهدفها. وقالت إن «مصر سات 2»، يعد مشروعاً رائداً للتعاون العملى فى التكنولوجيا الفضائية بين مصر والصين، وسيكون له دور مهم فى توفير صور دقيقة جداً يمكن استخدامها فى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومنها على سبيل، تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها فى القطر المصرى طبقاً لطبيعة التربة والأجواء، ومجالات التخطيط العمرانى، ومتابعة تغيرات الشواطئ، وبخاصة السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، وكذلك تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، والتعدى على الأراضى المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.