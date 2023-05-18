أمريكا ومولدوفا توقعان اتفاقية السماوات المفتوحة

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية ومولدوفا، اليوم الخميس، اتفاقية السماوات المفتوحة في العاصمة المولدوفية، تشيسيناو.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الأمريكي للإدارة والموارد ريتشارد آر فيرما وقع ووزيرة البنية التحتية والتنمية الإقليمية في مولدوفا ليليا دابيجا، مع رئيس الوزراء مولدوفا دورين ريسين، اتفاقية السماوات المفتوحة للنقل الجوي بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة مولدوفا- وهي أول اتفاقية ثنائية للنقل الجوي يتم التفاوض عليها بين البلدين.

تنسيق بين أمريكا ومولدوفا

وأوضح البيان أن الاتفاقية ترسي علاقة طيران مدني حديثة بين أمريكا ومولدوفا، وسيتم تطبيق الاتفاقية مؤقتا بمجرد توقيعها وستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد أن جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ قد اكتملت.

توسيع الشراكة الاقتصادية

وستعمل هذه الاتفاقية على توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية القوية، وتعزيز العلاقات بين الأفراد، وخلق فرص جديدة لشركات الطيران وشركات السفر والعملاء. ويمكن لشركات النقل الجوي أن توفر خدمات جوية ميسورة التكلفة ومريحة وفعالة للمسافرين والشاحنين، مما يعزز السياحة والتجارة. كما تلزم الاتفاقية كلتا الحكومتين بمعايير عالية لسلامة وأمن الطيران.

تعدد الاتفاقيات

تعتمد الاتفاقية الجديدة على إطار عمل اتفاقيات الأجواء المفتوحة للولايات المتحدة مع أكثر من 130 شريكًا آخرين تمكن شركات الطيران الأمريكية من تشغيل وتوسيع شبكات الطيران خارج حدود أمريكا وربط الاقتصاد الأمريكي بالأسواق المتنامية.