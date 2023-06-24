اقرأ غدا في عدد «الوطن».. السماوات المفتوحة تنتظر انطلاق «سات 2»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- السماوات المفتوحة تنتظر انطلاق «سات 2»

- «الوكالة»: القمر يسهم في تحقيق رؤية 2030

- تكنولوجيا الفضاء لم تعد رفاهية وإنما ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

- «الاتصالات».. عبور مصرى للمستقبل

- جذب 3 شركات عالمية لتصنيع المحمول والتابلت باستثمارات 2 مليار جنيه

- «مدبولى» يستقبل رئيس وزراء الهند وتعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية

- جهود جبارة لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات للتحول الرقمى لتوطين صناعة الإلكترونيات

- رئيس الوزراء: تصميم مقبرة الخالدين بشكل حضارى ومستوى معمارى متميز

- إنشاء 2930 برجاً محمولاً لتحسين خدمات الاتصالات وافتتاح 3 محطات إنزال للكابلات البحرية

- «البريد المصرى».. واجهة الدولة لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

- «مصر الرقمية».. مبادرة لتنمية قدرات الشباب التكنولوجية

- «بركة»: خرّجنا 357 طالباً بدرجة الماجستير فى تخصصات الذكاء الاصطناعى

- «المركزى» يضع خفض التضخم لـ7% بحلول نهاية 2024 نصب عينيه

- الإبقاء على أسعار العائد الأساسية 18.25% و19.25% دون تغيير

- وزير البترول يفتتح محطة للغاز والبنزين والشحن الكهربائى

- مواجهات وصفقات القطبين.. الأهلى يبدأ مشوار الحفاظ على لقب الكأس بمواجهة منتخب السويس.. وعودة محمود كهربا ومحمد هانى

- أحمد فتوح يطلب 25 مليون جنيه فى الموسم للتجديد مع الزمالك.. وتكثيف المفاوضات لخطف أشرف بن شرقى

- المنتخب الأولمبى يواجه النيجر فى أولى مواجهاته ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الصفحة الثانية

- «السياحة»: وصول 16 ألف مواطن بقرعة الحج السياحى إلى مكة استعداداً لصعود «عرفة» واستمرار تقديم الدعم للحجاج

- «سامية»: 400 أوتوبيس تنقل الحجيج.. ولا إصابات بـ«كورونا» ولم نتلقَّ أى شكاوى تجاه الشركات المنظمة للبرامج

- وزير التعليم يتفقد التصحيح الإلكترونى للغة الأجنبية الثانية

- مصر تدخل موسوعة «جينيس» بتنفيذ أكبر شعار للتوعية بالسرطان فى العالم بمساحة 5750 متراً

- «حجازى»: إتاحة نماذج الإجابة بعد انتهاء الامتحانات

- «عبدالغفار»: القطاع الطبى شهد خلال ثمانى سنوات تطوراً كبيراً فى ملف الأورام

- وزير الإسكان يتابع تنفيذ سكن موظفى العاصمة الإدارية

- «التعليم العالى»: إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف «ليدن» الهولندى

- «الجزار»: مطلوب الاهتمام بالتوقيتات الزمنية.. وإقبال كبير على الحجز

الصفحة الثالثة

- السماوات المفتوحة تنتظر انطلاق «سات 2»

- «الوكالة»: القمر الصناعى يسهم فى تحقيق أهداف التنمية ورؤية 2030

- مصر تتسلم النموذجين الكهربائى والميكانيكى للقمر «سات 2»

- «الفضاء المصرية»: يسهم فى تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها.. ويرصد تغيرات السواحل والدلتا والتعدى على الأراضى

- د. جاد القاضى: إنشاء محطة رصد جديدة بـ«أبوسمبل».. وافتتاحها العام المقبل

- «شلبية»: الأقمار الاصطناعية قادرة على امتلاك السماء

- رئيس «البحوث الفلكية»: «مصر سات 2» سيتابع تغيرات المناخ ومراقبة الثروات والحدود وغيرها

- عميد «علوم الملاحة»: إنشاء وكالة الفضاء يعكس اهتمام الدولة المصرية بالتطور التكنولوجى

- نستهدف وجود شبكة وطنية كاملة لرصد الأقمار الصناعية.. والتوسع فى توطين تكنولوجيا الفضاء

- تخريج أول دفعة من كلية «علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» العام الجارى.. وحصلنا على 5 منح من جامعة هيروشيما

الصفحة الرابعة

- «المركزى المصرى» يضع خفض التضخم لـ7% بحلول نهاية عام 2024 نصب عينيه

- لجنة السياسة النقدية بالبنك تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند مستوى 18.25%و19.25%

- بنك مصر يحتفى برواد الأعمال فى الدورة الأولى من برنامج «تقدر» للابتكار

- «المغربى»: دعم ريادة الأعمال والإسهام فى نمو الشركات الناشئة

- البنك الزراعى يفتتح فرع إيتاى البارود بعد تطويره

- السوق العقارية تترقب 3 مليارات جنيه استثمارات فى القاهرة الجديدة

- بنك القاهرة يحتفل بتخرج الدفعة الأولى من برنامج «BDC Fast Track»

الصفحة الخامسة

- السوق تستقبل عملة الـ20 جنيها البوليمر الجديدة.. ولا نية لإلغاء «الورقية»

- البنك الأهلى المصرى يقتنص 22 جائزة دولية من EMEA Finance

- «عكاشة»: مهتمون بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والبترول

- بروتوكول بين «البنك» والوكالة الألمانية للتعاون الدولى للمساهمة فى رفع كفاءة قطاع التصنيع

- وزارة التخطيط: مصر تتقدم 6 مراكز فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023

- سر تركيبة مؤثرى «الشوجر دادى - مامى»

الصفحة السادسة

- الطريق إلى الوطن.. قطاع الاتصالات بوابة «عبور مصر للمستقبل»

- افتتاح 8 مراكز إبداع فى 8 محافظات لتهيئة البيئة الداعمة للإبداع التكنولوجى

- جهود جبارة لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة الإلكترونيات

- 1.25 مليار جنيه استثمارات الوزارة لتطوير خدمات الاتصالات فى قرى «حياة كريمة».. وتقديم 165 خدمة على منصة مصر الرقمية.. وافتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر

- مصر كانت تحتل المرتبة الـ40 أفريقياً فى سرعات الإنترنت الأرضى 2019 واليوم تتربع على المركز الأول

- «البريد المصرى».. واجهة الدولة لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

- إتاحة سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس من خلال ماكينات «POS».. و«فاروق»: تدريب العاملين وتطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى على جميع الخدمات

الصفحة السابعة

- «مصر الرقمية».. مبادرة لتنمية قدرات الشباب التكنولوجية فى مختلف القطاعات.. والشراكة بين مؤسسات الدولة كلمة السر

- «بركة»: أسواق العمل تتغير.. وخرَّجنا 357 طالباً بدرجة الماجستير فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والروبوتات والأمن السيبرانى

- «إيتيدا»: توفير 30 ألف فرصة عمل جديدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.. وجامعة مصر للمعلوماتية: حققنا إنجازات غير مسبوقة من خلال النشر العلمى وتأهيل الشباب لسوق العمل

- «الاتصالات» تشارك فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى داخل قرى «حياة كريمة»

- مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير الإنترنت فائق السرعة و1019 برجاً محمولاً لتحسين جودة الخدمات.. وتطوير 741 مكتب بريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلى

- تطوير تطبيق «واصل» لتوفير خدمات متكاملة للأشخاص الصم وضعاف السمع وإتاحة الخدمات على التطبيقات الذكية

- «صنع فى مصر».. جذب ٣ شركات عالمية لتصنيع المحمول والحاسب اللوحى بـ ٢ مليار جنيه

- «شعبة الاقتصاد الرقمى»: الدولة تتبنى توطين صناعة الإلكترونيات.. والحكومة تستهدف 57 شركة عالمية ومحلية تعمل فى صناعة التصميم الإلكترونى

- «غنيم»: الدولة وفرت كل التسهيلات لجعل مصر مقصداً جاذباً للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات

الصفحة الثامنة

- الأهلى يبدأ مشوار الحفاظ على لقب الكأس بمواجهة ضد منتخب السويس.. «كولر» يواصل سياسة التدوير.. وعودة «كهربا وهانى»

- «فتوح» يطلب 25 مليون جنيه للتجديد مع الزمالك.. ومفاوضات لخطف «بن شرقى»

- ضربة البداية المنتخب الأولمبى يواجه النيجر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

- صراع الكبار ليفربول وتشيلسى يتنافسان على ضم «بوجانج» فى انتقالات الصيف