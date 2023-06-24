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اقرأ غدا في عدد «الوطن».. السماوات المفتوحة تنتظر انطلاق «سات 2»

كتب:

أحمد شوقي
07:59 م | السبت 24 يونيو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي 

- السماوات المفتوحة تنتظر انطلاق «سات 2»

- «الوكالة»: القمر يسهم في تحقيق رؤية 2030

- تكنولوجيا الفضاء لم تعد رفاهية وإنما ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

- «الاتصالات».. عبور مصرى للمستقبل

- جذب 3 شركات عالمية لتصنيع المحمول والتابلت باستثمارات 2 مليار جنيه

- «مدبولى» يستقبل رئيس وزراء الهند وتعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية

- جهود جبارة لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات للتحول الرقمى لتوطين صناعة الإلكترونيات

- رئيس الوزراء: تصميم مقبرة الخالدين بشكل حضارى ومستوى معمارى متميز

- إنشاء 2930 برجاً محمولاً لتحسين خدمات الاتصالات وافتتاح 3 محطات إنزال للكابلات البحرية

- «البريد المصرى».. واجهة الدولة لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

- «مصر الرقمية».. مبادرة لتنمية قدرات الشباب التكنولوجية

- «بركة»: خرّجنا 357 طالباً بدرجة الماجستير فى تخصصات الذكاء الاصطناعى 

- «المركزى» يضع خفض التضخم لـ7% بحلول نهاية 2024 نصب عينيه

- الإبقاء على أسعار العائد الأساسية 18.25% و19.25% دون تغيير

- وزير البترول يفتتح محطة للغاز والبنزين والشحن الكهربائى

- مواجهات وصفقات القطبين.. الأهلى يبدأ مشوار الحفاظ على لقب الكأس بمواجهة منتخب السويس.. وعودة محمود كهربا ومحمد هانى

- أحمد فتوح يطلب 25 مليون جنيه فى الموسم للتجديد مع الزمالك.. وتكثيف المفاوضات لخطف أشرف بن شرقى

- المنتخب الأولمبى يواجه النيجر فى أولى مواجهاته ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة 

الصفحة الثانية

- «السياحة»: وصول 16 ألف مواطن بقرعة الحج السياحى إلى مكة استعداداً لصعود «عرفة» واستمرار تقديم الدعم للحجاج

- «سامية»: 400 أوتوبيس تنقل الحجيج.. ولا إصابات بـ«كورونا» ولم نتلقَّ أى شكاوى تجاه الشركات المنظمة للبرامج

- وزير التعليم يتفقد التصحيح الإلكترونى للغة الأجنبية الثانية 

- مصر تدخل موسوعة «جينيس» بتنفيذ أكبر شعار للتوعية بالسرطان فى العالم بمساحة 5750 متراً

- «حجازى»: إتاحة نماذج الإجابة بعد انتهاء الامتحانات  

- «عبدالغفار»: القطاع الطبى شهد خلال ثمانى سنوات تطوراً كبيراً فى ملف الأورام

- وزير الإسكان يتابع تنفيذ سكن موظفى العاصمة الإدارية

- «التعليم العالى»: إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف «ليدن» الهولندى

- «الجزار»: مطلوب الاهتمام بالتوقيتات الزمنية.. وإقبال كبير على الحجز

الصفحة الثالثة 

- السماوات المفتوحة تنتظر انطلاق «سات 2»

- «الوكالة»: القمر الصناعى يسهم فى تحقيق أهداف التنمية ورؤية 2030

- مصر تتسلم النموذجين الكهربائى والميكانيكى للقمر «سات 2»

- «الفضاء المصرية»: يسهم فى تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها.. ويرصد تغيرات السواحل والدلتا والتعدى على الأراضى 

- د. جاد القاضى: إنشاء محطة رصد جديدة بـ«أبوسمبل».. وافتتاحها العام المقبل

- «شلبية»: الأقمار الاصطناعية قادرة على امتلاك السماء 

- رئيس «البحوث الفلكية»: «مصر سات 2» سيتابع تغيرات المناخ ومراقبة الثروات والحدود وغيرها

- عميد «علوم الملاحة»: إنشاء وكالة الفضاء يعكس اهتمام الدولة المصرية بالتطور التكنولوجى

- نستهدف وجود شبكة وطنية كاملة لرصد الأقمار الصناعية.. والتوسع فى توطين تكنولوجيا الفضاء  

- تخريج أول دفعة من كلية «علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» العام الجارى.. وحصلنا على 5 منح من جامعة هيروشيما

الصفحة الرابعة

- «المركزى المصرى» يضع خفض التضخم لـ7% بحلول نهاية عام 2024 نصب عينيه 

- لجنة السياسة النقدية بالبنك تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند مستوى 18.25%و19.25% 

- بنك مصر يحتفى برواد الأعمال فى الدورة الأولى من برنامج «تقدر» للابتكار 

- «المغربى»: دعم ريادة الأعمال والإسهام فى نمو الشركات الناشئة 

- البنك الزراعى يفتتح فرع إيتاى البارود بعد تطويره 

- السوق العقارية تترقب 3 مليارات جنيه استثمارات فى القاهرة الجديدة 

- بنك القاهرة يحتفل بتخرج الدفعة الأولى من برنامج «BDC Fast Track»

 

الصفحة الخامسة

- السوق تستقبل عملة الـ20 جنيها البوليمر الجديدة.. ولا نية لإلغاء «الورقية»

- البنك الأهلى المصرى يقتنص 22 جائزة دولية من EMEA Finance 

- «عكاشة»: مهتمون بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والبترول

- بروتوكول بين «البنك» والوكالة الألمانية للتعاون الدولى للمساهمة فى رفع كفاءة قطاع التصنيع

- وزارة التخطيط: مصر تتقدم 6 مراكز فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023

- سر تركيبة مؤثرى «الشوجر دادى - مامى»

الصفحة السادسة

- الطريق إلى الوطن.. قطاع الاتصالات بوابة «عبور مصر للمستقبل»

- افتتاح 8 مراكز إبداع فى 8 محافظات لتهيئة البيئة الداعمة للإبداع التكنولوجى

- جهود جبارة لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة الإلكترونيات

- 1.25 مليار جنيه استثمارات الوزارة لتطوير خدمات الاتصالات فى قرى «حياة كريمة».. وتقديم 165 خدمة على منصة مصر الرقمية.. وافتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر

- مصر كانت تحتل المرتبة الـ40 أفريقياً فى سرعات الإنترنت الأرضى 2019 واليوم تتربع على المركز الأول

- «البريد المصرى».. واجهة الدولة لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

- إتاحة سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس من خلال ماكينات «POS».. و«فاروق»: تدريب العاملين وتطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى على جميع الخدمات

الصفحة السابعة

- «مصر الرقمية».. مبادرة لتنمية قدرات الشباب التكنولوجية فى مختلف القطاعات.. والشراكة بين مؤسسات الدولة كلمة السر

- «بركة»: أسواق العمل تتغير.. وخرَّجنا 357 طالباً بدرجة الماجستير فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والروبوتات والأمن السيبرانى

- «إيتيدا»: توفير 30 ألف فرصة عمل جديدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.. وجامعة مصر للمعلوماتية: حققنا إنجازات غير مسبوقة من خلال النشر العلمى وتأهيل الشباب لسوق العمل

- «الاتصالات» تشارك فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى داخل قرى «حياة كريمة»

- مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير الإنترنت فائق السرعة و1019 برجاً محمولاً لتحسين جودة الخدمات.. وتطوير 741 مكتب بريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلى

- تطوير تطبيق «واصل» لتوفير خدمات متكاملة للأشخاص الصم وضعاف السمع وإتاحة الخدمات على التطبيقات الذكية

- «صنع فى مصر».. جذب ٣ شركات عالمية لتصنيع المحمول والحاسب اللوحى بـ ٢ مليار جنيه

- «شعبة الاقتصاد الرقمى»: الدولة تتبنى توطين صناعة الإلكترونيات.. والحكومة تستهدف 57 شركة عالمية ومحلية تعمل فى صناعة التصميم الإلكترونى

- «غنيم»: الدولة وفرت كل التسهيلات لجعل مصر مقصداً جاذباً للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات

الصفحة الثامنة

- الأهلى يبدأ مشوار الحفاظ على لقب الكأس بمواجهة ضد منتخب السويس.. «كولر» يواصل سياسة التدوير.. وعودة «كهربا وهانى» 

- «فتوح» يطلب 25 مليون جنيه للتجديد مع الزمالك.. ومفاوضات لخطف «بن شرقى» 

- ضربة البداية المنتخب الأولمبى يواجه النيجر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة 

- صراع الكبار ليفربول وتشيلسى يتنافسان على ضم «بوجانج» فى انتقالات الصيف

 

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بقلم أحمد شوقي