حملات مرورية للكشف عن مخالفة الملصق الإلكتروني.. وخبير يوضح عقوبة عدم تركيبه

قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن الملصق الإلكتروني هو أحد البنود الرئيسية في قانون المرور الجديد، بالرغم من عدم تطبيق القانون حتى الآن، إذ أصدرت وزارة الداخلية القرار الإداري رقم 1980 لسنة 2019 بإلزام كل أنواع المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني والذي يحتوي على شريط أبيض لاصق يتم وضعه في منتصف الزجاج الأمامي للسيارة، وبه شريحة إلكترونية تضم بيانات السيارة رقم اللوحة ورقم الشاسيه ورقم الماتور، والسعة اللترية، ولون السيارة، وماركة السيارة، وتاريخ الصنع، وتاريخ ترخيص السيارة، وتاريخ انتهاء الترخيص، وبيانات مالك السيارة، واسم مالك السيارة بالكامل، ومهنته وتاريخ عنوانه.

الملصق الالكتروني يساهم بشكل كبير في تحديد أماكن الكثافات المرورية

وأوضح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، أن الملصق يساهم بشكل كبير في تحديد أماكن الكثافات المرورية وكذلك أحجام السيارات في الشارع المصري، ويساهم في ضبط السيارات المطلوبة جنائياً والمبلغ بسرقتها، ومن خلاله بيتم إرسال رسالة إلى قائد السيارة بالطرق المغلقة أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال، ويتم إرشاده إلى طرق بديلة، وأيضا يحافظ على السيارة من السرقة عند محاولة سرقتها ويتم ضبط المتهم في حين من خلال المتابعة وغرفة عمليات المرور المرتبطة بالملصقة الالكتروني.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وقال الخبير المروري إنه يجب على مالكي السيارات تركيب الملصق الإلكتروني نظرا لأهميته والحفاظ على السيارة من أي خطر، ويساهم في تسهيل الحركة المرورية والكشف عن الأماكن المزدحمة، وفي حالة عدم تركيبه يتم سحب رخصة القيادة والتسيير بحد أدنى شهر وبحد أقصى 3 أشهر وغرامة مالية، والحبس لمدة 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تلف الملصق الإلكتروني عمدًا أو إخفائه أو نقله من سيارة إلى سيارة أخرى يعاقب مالك السيارة بنفس العقوبة.