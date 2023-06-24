خدمات مهمة تقدمها وزارة الداخلية خلال إجازة العيد «أون لاين»

تستغرق إجازة عيد الأضحى المبارك 7 أيام كاملة، بحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين، فإن وزارة الداخلية تقدم خدماتها خلال إجازة العيد «أون لاين» للتيسير أمام المواطنين لمواصلة استخراج مستنداتهم الرسمية من أحوال مدنية والمرور، تصاريح العمل، والأدلة الجنائية، وخدمات أخرى، ولذلك تستعرض «الوطن» عبر تقريرها التالي، خدمات تقدمها وزارة الداخلية خلال إجازة العيد أون لاين.

خدمات تقدمها «الداخلية» خلال إجازة عيد الأضحى عبر الإنترنت

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية، خلال إجازة عيد الأضحى عبر الإنترنت، والتي توفر على طالب تلك الخدمات الكثير من الوقت والجهد، فضلًا عن سهولة الحصول على الخدمة، من أي جهاز كمبيوتر، أو هاتف محمول بعدة ضغطات بسيطة، ودون مغادرة المنزل.

إنشاء حساب جديد للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية

عند الدخول على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أون لاين من هنا، يجب إنشاء حساب على الموقع، من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة «تسجيل دخول»، وبعدها اختيار «إنشاء حساب جديد»، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

خدمات عديدة أتاحتها وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي منها «الأحوال المدنية» وتحتوي الخدمة على (بطاقة الرقم القومي، قيد عائلي مميكن، قيد فردي، وثيقة الزواج وثيقة الطلاق، قيد الوفاة، وثيقة الميلاد).

عند الاستعداد للاستفادة من الخدمة يجب اختيار أولا الخدمات المطلوبة سواء خدمة واحدة أو عدة خدمات مع بعضها، ثم تختار «التالي»، ثم تدخل بيانات الوثيقة المطلوبة، وبيانات مقدم الطلب وأخيرا تختار طريقة الدفع.

خدمة «المرور» عبر موقع وزارة الداخلية

وأيضا من بين الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الداخلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خدمة «المرور» وتحتوي الخدمة على (إصدار ملصق إليكتروني، تجديد رخصة بدل فاقد رخصة المركبة، بدل تالف رخصة المركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة، الاستعلام عن مخالفات سيارة).

بالضغط على أي من الخدمات المتاحة، وتسجيل البيانات المطلوبة، وتحديد طريقة دفع تكلفة الخدمة، إن وجدت، يمكن الحصول عليها بكل بساطة.

خدمة «تصاريح العمل» عبر موقع وزارة الداخلية

كما يوجد خدمة «تصاريح العمل» والتي تحتوي على (استخراج تصريح عمل أول مرة، وتجديد تصريح عمل، بدل فاقد تصريح عمل، مخالصة)، وخدمات أخرى من بينها (المفقوديين، المطلوبين، الحج، شكاوي الأجانب، والالتحاق بكلية الشرطة، والشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، والهجرة والجنسية، وخدمات التجنيد، وخدمات معاونى الأمن، وشهادة التحركات، وطلبات زيارة المسجونين، وقيد المتعاملين بوزارة الداخلية).