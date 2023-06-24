وزير المالية: العالم في صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم في صراع مع الوقت، لإيجاد حلول بديلة لحل مشكلة التمويل، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول خرجت من أزمة كورونا وهي تعاني من ارتفاع التضخم، خاصة مع الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا: «قامت هذه الدول بسياسة نقدية تشددية، وهذا انعكس على ارتفاع غير مسبوق في تكلفة التمويل، وخدمة الديون».

الوضع الاقتصادي مع العديد من دول العالم سلبي

وتابع «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم السبت، أن الوضع الاقتصادي مع العديد من دول العالم سلبي، وهذا يُهدد منظومة التمويل الدولي، مما قد يحدث انهيارات مالية متتالية بصوة مشابهة لما حدث في عام 2008؛ إذ أفلس أكثر من 200 بنك على مستوى العالم

نظام التمويل الحالي لم ينجح

ولفت إلى أن جميع الدول تبحث عن نظام تمويل آخر غير الحالي، خاصة أن الأخير لم ينجح، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أدت لأزمة سلاسل إنتاج، وبعد ذلك حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا أنهك الكثير من دول العالم، التي في حاجة إلى تمويل.

وأشار وزير المالية إلى أن أفريقيا لم تساهم في أزمة التغيرات المناخية سوى بـ3%، ورغم ذلك تدفع القارة السمراء أثار هذه التغيرات، مشددًا على ضرورة الحديث مع الدول النامية على تخفيض أثار التمويل، لمواجهة الأزمات، سواء أزمة المناخ، أو ارتفاع تكاليف الديون، وأثار ذلك على المواطنين من موجة تضخمية.