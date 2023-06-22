السيسي: كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرا بالسلب على برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر أطلقت برنامجا للإصلاح الاقتصادي في 2016، حقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف التي كانت تتمناها مصر، متابعا: «وصلنا إلى معدل نمو 6%، وكل الأمور كانت مبشرة جدا حال استمرار الأمور بهذا الشكل، لتحقيق ما تصبو إليه مصر».

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس: «لسوء الحظ، أزمة كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، كان لهما أثر سلبي كبير جدا جدا على المسارات التي تحقق النجاحات المختلفة، وتراجعت النجاحات التي حققناها بشكل ملحوظ».