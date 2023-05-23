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مقرر مساعد «استثمار الحوار الوطني»: الخبراء يدركون الوضع الاقتصادي العالمي

كتب:

محمد عزالدين
10:48 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
الدكتور سمير صبري

الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنّه في أولى جلسات لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والتي سلطت الضوء على الواقع والفرص والتحديات، تبين أنّ الخبراء والسياسيين ومختلف الأحزاب واعية ومدركة للوضع الاقتصادي العالمي، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري.

طرح أسئلة شائكة في الحوار الوطني

وأضاف «صبري»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه جرى طرح أسئلة شائكة مثل هوية مصر الاقتصادية، وجرى أخذه في الاحتساب بأنه لا بد بأن يكون معروفاً للمستثمرين توجه الدولة.

وأشار إلى أنّ الدولة واضحة في هويتها الاقتصادية، كما أن المتحدثين في الحوار الوطني أشاروا إلى أن الواقع جيد جدا، لكنه ليس هو المأمول للشعب المصري.

بنية تحتية وثورة تشريعية

ولفت إلى أنّه توجد بنية تحتية ضخمة جرت في الفترة الأخيرة، وثورة تشريعية، ومجلس أعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن كل ذلك لم يجعلنا بعد نصل للمطلوب والمرجو منه.

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