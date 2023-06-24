البنك الزراعي يفتتح فرع إيتاي البارود بعد تطويره  

فى إطار زيارته لمحافظة البحيرة، قام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بافتتاح أحدث فروع البنك بمدينة إيتاى البارود بعد الانتهاء من تطويره، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود، وسامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وصالح الشامى الرئيس التنفيذى للائتمان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ورؤساء القطاعات بالبنك الزراعى المصرى.

يأتى ذلك فى إطار سعى البنك الزراعى المصرى لتأكيد انتشاره فى كافة مدن وقرى الجمهورية من خلال التوسع فى إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التى انتهى من تطويرها وفقاً لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى. وخلال الافتتاح أشار علاء فاروق إلى أنه تم تطوير فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية التى يحتاجها أبناء مركز ومدينة إيتاى البارود، وفق استراتيجية البنك لتطوير شبكة فروعه لتحسين جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التى يقدمها البنك لعملائه، بالإضافة إلى أن الفرع يستهدف توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية للعملاء ورواد الأعمال ويستهدف دعم صغار المزارعين وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات، مما يساعد فى إتاحة فرص العمل.