البنك الزراعى المصرى التدريب الصيفي 2022.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

على مدار الساعات القليلة الماضية، زاد البحث عن البنك الزراعي المصري التدريب الصيفي عبر المحركات المختلفة، إذ أعلن البنك عن إتاحته فرص تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالمركز الرئيسي للبنك والقطاعات والمناطق بكافة محافظات الجمهورية لمدة 4 أسابيع خلال إجازة الصيف، بهدف بناء أجيال مصرفية يتم الاعتماد عليها بسوق العمل المصرفي مستقبلا.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل إعلان البنك الزراعي المصري التدريب الصيفي والشروط والتخصصات المطلوبة، وفق إعلان البنك والتي جاءت كالتالي:

البنك الزراعي المصري التدريب الصيفي

- أن يكون المتقدم من طلاب الجامعات والمعاهد العليا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- نجاح الطلاب وانتقالهم للفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة.

- الحصول على تقدير جيد على الأقل للسنة الدراسية المنتقل منها.

التخصصات المطلوبة

- الدارسين في كليات الهندسة الحاسب الآلي.

- الطلاب الدارسين علوم الحاسب الآلي.

- الطلاب الملتحقين بكلية الحقوق قسم الإنجليزي.

- الطلاب الدارسين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الطلاب الدارسين في كليات التجارة وإدارة الأعمال.

المستندات المطلوبة للتدريب الصيفي من البنك الزراعي المصري

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- إثبات أو بيان نجاح من الجامعة مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة موضحا به النسبة المئوية.

خطوات التقديم في التدريب الصيفي من البنك الزراعي المصري

- يبدأ التسجيل في التدريب الصيفي بـ البنك الزراعي المصري اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو الجاري.

- يتم التقديم على التدريب الصيفي من البنك الزراعي من خلال لينك موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» من هنــــــــــــــــــا.