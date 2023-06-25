دعوى قضائية مستعجلة تطالب بشطب إبراهيم عيسى من نقابتي الصحفيين والإعلاميين

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى مستعجلة مقامة من عماد عثمان هريدي عثمان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن شطب الإعلامي إبراهيم عيسى من نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين وبوقفه من إذاعة برنامجه التليفزيوني على قناة القاهرة والناس.

ترويج للأفكار المغلوطة

قال هريدي في دعواه، إن المدعى عليه خرج علينا من برنامج حديث القاهرة مستغلاً الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح، قاصدا من ذلك إثارة الفتنة بين عموم المسلمين وتكدير الأمن العام بمفهومه الواسع، حيث قام وهو ليس من أهل العلم الشرعي المصرح لهم، بالحديث عن قضية الإسراء والمعراج والتشكيك فيها.

الدستور المصري كفل حرية التعبير

وأوضح المحامي أن الدستور المصري كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفي مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، ولكن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وانما مقيدة بالحفاظ علي الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده ودياناته ومعتقداته وتراثه التاريخي.