ضياء رشوان: الدستور المصري ينص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات

أكد الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، أن الدستور المصري ينص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا القانون قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب، مشددًا على أن الحكم أساس الديمقراطية بل أساس التقدم.

المواطن من حقه الحصول على المعلومات من الحاكم

وأوضح ضياء رشوان خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش في برنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الباحث من حقه أن يحصل على المعلومات التي تساعدها على تطوير أبحاثه، والمواطن من حقه أن يحصل على المعلومات من الحاكم، والحاكم يجب أن يشرك المواطن في المعلومات، ما عدا المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تظل محجوبة لفترات معينة من الزمن سواء يوم أو 50 عاما.

قانون ينظم الأمور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

وأوضح رشوان أن المؤيد والمعارض يحتاجون لحرية تداول المعلومات في ظل انتشار مواقع التواصل التي لا يمكن أن تكون مصدرا للمعلومة، إلا إذا كان صاحب المعلومة هو المسؤول الرسمي وليس أي مواطن يقول علمت كذا تصبح معلومة، معتبرًا أن مواقع التواصل الآن أصبحت اقتصادا قائما يسمى اقتصاد المعلومات، وبالتالي يجب أن تمتلك الدولة قانونا ينظم هذه الأمور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.