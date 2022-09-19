«حديث القاهرة» يشيد بمبادرة «الوطن» عن التغيرات المناخية: راقية

سلط برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، الضوء على ما قامت به جريدة «الوطن»، كأول مؤسسة صحفية صديقة للبيئة، بمنعها استخدام المواد البلاستيكية والورقية، ووضع الزرع الأخضر في مختلف جنباتها، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة لأقل مستوى ممكن: «المبادرة راقية»، وذلك خلال فقرة «بورصة الكلام»، الذي قدمها الإعلامي خالد البرماوي.

«البرماوي» يشيد بمبادرة «الوطن»: حركة حلوة أوي

وذكر «البرماوي»، أن مصر تستضيف قمة المناخ، وهي حدث من أهم الأحداث العالمية في العام الجاري: « الزملاء في الوطن عملوا حركة حلوة أوي، قالوا هنعمل مبادرة بحيث تكون غرفة الأخبار بتاع الجريدة خضراء»، موضحًا أنه تم الاستعانة بصناديق قمامة جديدة مصنفة لدرجات معينه، فضلًا عن إلغاء كافة التعاملات بالأكواب البلاستيكية وكذلك الورقية، فضلًا عن أغلفة جميلة للغاية تم تعليقها على جدران المؤسسة.

من ناحية أخرى، ذكرت الإعلامية كريمة عوض، أن جريدة «الوطن» هي أول صحيفة تقوم بهذه الخطوات، واصفه إياها بـ«الهائلة والراقية» للغاية، إذ أن «اتحضر للأخضر» أطلقتها مصر ضمن خطتها لحث المجتمع على مواجهةِ التغيراتِ المناخيةِ، وخفض الانبعاثات الضّارة، ولاقت استجابة واسعة من المواطنين، بزراعة الأشجار في الشوارع، وتحويل أسطح المنازل إلى نماذج حدائق صغيرة.

« خيري رمضان»: يثني على العاملين بالـ«الوطن»

فيما قال الإعلامي خيري رمضان، أن الزملاء في جريدة «الوطن»، يعملون بشكل رائع، على رأسهم الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير، « فتحوا الباب لغيرهم من الجرائد أنهم يقوموا بتلك المبادرات»، بينما علق خالد البرماوي، بأن الصحافة الإخبارية هي التي قد تكون أوشكت على الانتهاء من العالم، بينما الصحافة الورقية القائمة على التقارير والتحقيقات والحوارات والصحافة الاستقصائية مثل «الوطن» هي التي تعيش.