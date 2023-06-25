فريق ميسي الجديد يتلقى هزيمة ثقيلة في الدوري الأمريكي ويتذيل ترتيب مجموعته

فاز فيلادلفيا يونيون، فجر اليوم الأحد، على إنتر ميامي الأمريكي المنتقل إليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بنتيجة 4-1 على ملعب سوبارو بارك، في إطار مباريات المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم mls.

ودخل فريق فيلادلفيا يونيون، اللقاء وفي رصيده 31 نقطة من لعب 18 لقاءً، فاز فيها في 9 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات ومني بـ5 هزائم، فيما دخل إنتر ميامي المنتقل إليه حديثا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المباراة برصيد 15 نقطة من خوض 17 مباراة، فاز في 5 مباريات فقط وتعرض للهزيمة في 12 لقاء.

وأحرز هدف فيلادلفيا يونيون الأول اللاعب النرويجي، جاكوب جليسنس في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

خروج فرانكو نيجري مصابا

وخرج لاعب إنتر ميامي الأمريكي، فرانكو نيجري مصابا، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ليحل محله روبي روبنسون.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ6 دقائق، أحرز لاعب فيلادلفيا يونيون، الأرجنتيني جوليان سيمون كارانزا الهدف الثاني في مرمى أنتر ميامي، فيما أحرز ليون ماكسيميليان فلاتش الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

Benja Taylor for the goal



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وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني، أحرز لاعب إنتر ميامي، روبرت تايلور، الهدف الأول لفريقه في مرمى فيلادلفيا يونيون، فيما سجل لاعب إنتر ميامي، ديفيد رويز، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني.

وارتفع رصيد فيلادلفيا يونيون، إلى 34 محتلا المركز الرابع في المجموعة الشرقية، فيما تجمد رصيد إنتر ميامي المنتقل إليه حديثا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عند 15 نقطة مذيل ترتيب المجموعة.

وفي 7 يونيو الجاري، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد موسمين عاديين مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان مالك نادي إنتر ميامي خورخي ماس، توقع في وقت سابق، حوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الأولى مع الفريق الأمريكي في 21 يوليو المقبل، ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات كأس الدوريين، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.