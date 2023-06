فريق ميسي الجديد يتلقى هزيمة ثقيلة في الدوري الأمريكي ويتذيل ترتيب مجموعته

فاز فيلادلفيا يونيون، فجر اليوم الأحد، على إنتر ميامي الأمريكي المنتقل إليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بنتيجة 4-1 على ملعب سوبارو بارك، في إطار مباريات المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم mls.

ودخل فريق فيلادلفيا يونيون، اللقاء وفي رصيده 31 نقطة من لعب 18 لقاءً، فاز فيها في 9 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات ومني بـ5 هزائم، فيما دخل إنتر ميامي المنتقل إليه حديثا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المباراة برصيد 15 نقطة من خوض 17 مباراة، فاز في 5 مباريات فقط وتعرض للهزيمة في 12 لقاء.

وأحرز هدف فيلادلفيا يونيون الأول اللاعب النرويجي، جاكوب جليسنس في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وخرج لاعب إنتر ميامي الأمريكي، فرانكو نيجري مصابا، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ليحل محله روبي روبنسون.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ6 دقائق، أحرز لاعب فيلادلفيا يونيون، الأرجنتيني جوليان سيمون كارانزا الهدف الثاني في مرمى أنتر ميامي، فيما أحرز ليون ماكسيميليان فلاتش الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

