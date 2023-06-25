في يومه العالمي.. مشاهير واجهوا مرض البهاق وآخرون اشتهروا به

يحتفل العالم اليوم 25 يونيو باليوم العالمي لمرض البهاق أو المهق، وهو من أكثر الأمراض المؤثرة على نفسية من يعانون به، وتُعرف «الأمم المتحدة» البهاق بأنه حالة نادرة الحدوث يولد بها الإنسان، وهي غير معدية وإنما وراثية، وفي جميع أشكال البهاق تقريبا لا بد أن يكون كلا الوالدين حاملاً للجين لكي ينتقل البهاق إلى الأبناء، حتى وإن لم تظهر علامات البهاق على الوالدين.

ونقدم لكم في هذا التقرير عددا من المشاهير الذين اصابهم المرض:

مايكل جاكسون

وأصاب المرض خلال السنوات الأخيرة العديد من المشاهير في العالم وعلى رأسهم أسطورة البوب العالمي مايكل جاكسون والذي اختير هذا اليوم 25 يونيو يوما عاميا للبهاق تخليدا لذكرى وفاته.

أميتاب باتشان

نجم بوليوود العالمي أميتاب باتشان عانى من مشاكل صحية متعددة منها السل والطحال وكذلك البهاق، ورغم أنه لم يكشف عن إصابته بالمرض، إلا أن الأمر تأكد من خلال وسائل الإعلام المختلفة والعالمية، حيث يظهر المرض بوضوح في صوره.

ويني هارلو

تعتبر ويني هارلو عارضة الأزياء الأمريكية من أشهر اللاتي أصبن به، حيث استطاعت لأول مرة أن تحول مرضها بالبهاق لعلامة مميزة في شكلها، وأصبحت وجها إعلانيا لأكثر من براند عالمي شهير.

رامي جمال

أعلن الفنان رامي جمال إصابته بالبهاق، ونشر النجم رامي جمال فيديو على إنستجرام، يتحدث فيه عن مرض «البهاق»، الذي أصابه منذ فترة، موضحًا أنه يتلقى كل يوم أكثر من رسالة عن البهاق.

وقال فيه: «أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدًا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا».

لجينة صلاح

هي بلوجر وسيدة أعمال، وهي السيدة التي استوحى صناع عمل مسلسل «إلا أنا» فكرته من قصة حياتها، وقدمتها جميلة عوض بشكل درامي مؤثر، وتعتبر لجينة واحدة من اللاتي يهتممن بالتوعية من المرض، عن طريق المشاركة في مبادرات لتعريف الجمهور بالمرض.

ويصيب البهاق كلا الجنسين بغض النظر عن الأصل العرقي، ويوجد في جميع بلدان العالم، وينجم عن غياب صبغة الميلانين في الشعر والجلد والعينين، مما يجعل الشخص المصاب به شديد التأثر بالشمس والضوء الساطع، ويؤدي ذلك إلى معاناة كل المصابين بالبهاق تقريباً من ضعف البصر ويكونون عرضة للإصابة بسرطان الجلد، ولا يوجد أي علاج لغياب الميلانين الذي هو السبب الأساسي للبهاق.

ويعد اليوم 25 يونيو هو اليوم العالمي للبهاق، حيث تم الاحتفال الأول باليوم العالمي للبهاق في 2011، حيث تم اختيار هذا التاريخ تخليدا لذكرى الفنان مايكل جاكسون الذي أصيب بالبهاق، كما أنه ذكرى وفاته أيضا.