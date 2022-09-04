شيرين ممازحة: «أنا زي مايكل جاكسون مش هييجي قبلي ولا بعدي.. وجعانة غُنا»

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنّها مستمرة في الغناء، موضحةً: «أنا جعانة غناء وعاوزة املا الدنيا غنا، ومعنديش حاجة خالص غير إني أعمل للناس ألبوم وأغاني أحلى حاجة في الدنيا، هركز في اللي جاي ونسيبنا من كل اللي فات».

من جانبه، قال الموزع الموسيقي طارق مدكور، إنه مسؤول عن ألبوم شيرين فنيا ومعه فريق كبير من الشعراء والملحنين وفيه أغانِ جاهزة بالفعل، وذلك، في حلقة اليوم من برنامج «حروف الجر» مع يوسف الحسيني على إذاعة نجوم إف إم.

ومازحته شيرين، قائلة: «أنا زي مايكل جاكسون، مش هييجي قبلي ولا هيجي بعدي، انا مايكل جاكسون نفسي على فكرة وهفضل معافرة لحد ما هعفرلكم الأرض زي الحصان، ما عاش ولا كان اللي يهد حيلي».

سر حب طارق مدكور لمايكل جاكسون

ووجهت شيرين سؤالا لطارق مدكور عن سبب حبه لمايكل جاكسون، وما يتمنى تقديمه في الموسيقى، ليجيب موضحًا أن مايكل جاكسون مُعلم وشخص غير عادي «مفيش قبله ولا بعده»، حيث حصل على جائزة أشهر إنسان على كوكب الأرض، وكان لديه رسالة طوال الوقت في أغانيه وموهبة كبيرة في الغناء والاستعراض والرقص، كان فنانا متكاملا ولن يأتي قبله ولا بعده.

طارق مدكور: مش عاوز أتمرمط قبل ما أموت

وسألته شيرين عبدالوهاب، قائلة: «ليه بتخاف من المرض وعندك هسهس إنك ممكن تبقى متعب في يوم من الأيام لأي حد جنبك»، ليرد طارق مدكور مؤكدًا أنه لا يخاف المرض، لكنه مؤمن أن مصير البشر إلى الموت: «أنا عاوز لغاية ما أمشي إني أبقى تمام، مش عاوز أتمرمط».