«الفضاء المصرية»: إطلاق «مصر سات 2» في النصف الأول من أكتوبر المقبل

قال الدكتور أحمد الرفاعي، رئيس برنامج القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»، إنّ القمر الجديد نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الفضاء، يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجرى تصنيعه بتكلفة 74 مليون دولار منحة من الجانب الصيني، لافتا إلى أنّه سيتم إرسال القمر إلى الصين يوم 28 يونيو الجاري، تمهيدا لإطلاقه في النصف الأول من أكتوبر المقبل.

القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»

وأضاف الرافعي في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش توقيع عقد استلام النموذج الكهربي والميكانيكي للقمر الصناعي المصري مصر «سات 2»، بحضور وزيرة التعاون الدولي، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنّ القمر الصناعي «مصر سات 2»، يزن 350 كيلوجراما، ولديه إمكانيات تصوير عالية الدقة تصل إلى مترين فوق سطح الأرض بالأبيض والأسود، و8 مترات صور ألوان، مشيرا إلى أنّ فترة عمر القمر الصناعي في الفضاء 5 سنوات من الإطلاق.