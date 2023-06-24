عميد «علوم الملاحة»: إنشاء وكالة الفضاء يعكس اهتمام الدولة المصرية بالتطور التكنولوجي

أكد الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، أن ما يشهده العالم حالياً من تقدم فى مجال تكنولوجيا الفضاء يؤكد أن امتلاك السماء لا يكون بالطائرات فقط، وإنما بالأقمار الاصطناعية. وقال فى حواره لـ«الوطن»، إن الكلية تشهد العام الجارى تخريج أول دفعة من الطلاب الملتحقين بها.

ما مكانة مصر بين الدول المتقدمة فى مجال الفضاء؟

- دور مصر يؤكد أنها فعلاً على أبواب الجمهورية الجديدة، وسيكون للدولة مكان مهم فى الفضاء بين الدول المتقدمة، من خلال إنشاء وكالة الفضاء المصرية ووضع القانون التنفيذى بها، والتى أعتبرها من الإنجازات على مدار الـ10 سنوات، إضافة إلى استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، ما يعكس أهمية دور مصر فى القارة الأفريقية، بجانب اهتمام مصر بتكنولوجيا الفضاء وإعداد الكوادر المتميزة والمتخصصة فى العمل، حيث جرى إنشاء أول كلية فى مصر والشرق الأوسط وهى كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، التى تقوم بتخريج أول دفعة العام الحالى، وتشمل كوادر بشرية مصرية متميزة، وسيكون لدينا كوادر متخصصة لها ثقلها الدولى والمحلى. وأؤكد أن الاهتمام بمجال تكنولوجيا الفضاء نابع من اهتمام القيادة السياسية بمجال تكنولوجيا الفضاء، خلال السنوات الماضية.

وماذا عن مستقبل تكنولوجيا الفضاء فى مصر؟

- مصر تخطو بخطى ثابتة فى هذا المجال، والبداية كانت من خلال إنشاء مدينة الفضاء المصرية، ومنها مركز تجميع واختبار نظم الأقمار الاصطناعية، وأول قمر صناعى يرى النور من خلال التعاون مع الجانب الصينى هو القمر «مصر سات 2»، ما يسهم فى الارتقاء بمجال الفضاء، وامتلاك مصر قدماً فى الفضاء كى تمتلك أرضها وسماءها، لأن امتلاك السماء لا يكون بالطائرات، لكن أصبح بالأقمار الاصطناعية أيضاً. وأعتقد أن المنظومة الجديدة ستسهم فى تطوير التعليم الجامعى وإعداد الخريجين لوظائف المستقبل.

تخريج أول دفعة من كلية «علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» العام الجاري

حدثنا عن دور الكلية فى مجال تعليم تكنولوجيا الفضاء؟

- الكلية لها رؤية ثاقبة ومتميزة فى إعداد الكوادر البشرية المتميزة فى مجال تكنولوجيا الفضاء، وهى أول كلية فريدة من نوعها فى الشرق الأوسط، وستقوم بتخريج كوادر بشرية متميزة بداية من هذا العام، ونجحت الكلية فى الحصول على 5 منح دراسية من اليابان، من إجمالى 13 منحة لمصر مقدمة من جامعة هيروشيما.

تطوير منظومة الفضاء له دور إيجابي التنمية

أعتقد أن تطوير منظومة الفضاء سيكون له دور إيجابى على كافة المجالات المتعلقة بالتنمية، بما يسهم فى تحقيق الرقمنة، ومسايرة الدول المتقدمة، وتطوير قطاع البحث العلمى بمختلف المجالات.