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بدء فعاليات تسليم نموذج القمر الصناعي «مصر سات 2» لوكالة الفضاء المصرية

كتب:

أحمد أبوضيف
09:14 ص | الأحد 25 يونيو 2023
أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي

أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي

تتسلّم وكالة الفضاء المصرية بعد قليل، النموذج الكهربي والميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين، القادم بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسفير الصيني ليو ليكيانج، والمدير المالي لشركة CASC الصينية، إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.