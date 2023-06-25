افتتاح فرع جديد للبنك الأهلي المصري في محطة الرمل بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فرع البنك الأهلي المصري الجديد بشارع صلاح سالم بمحطة الرمل، برفقة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، وذلك احتفالا بمرور 125 عاما على افتتاح البنك الأهلي في مصر.

45 فرعا للبنك الأهلي في الإسكندرية

وينضم الفرع الجديد للبنك الأهلي المصري إلى قائمة الفروع الموجودة بالإسكندرية، وعددها 45 فرعا، ليُكمل مسيرة العمل المصرفي بصفته واحد من أبرز المؤسسات المصرفية التى تقدم الخدمات المصرفية والائتمانية للمواطنين والمؤسسات والهيئات والشركات، ليصل عدد فروع البنك على مستوى الجمهورية إلى 623 فرع جميعها تعمل بشكل تكنولوجي متطور يضمن التيسير على العملاء وتوفير الوقت.

تفاصيل فرع البنك الأهلي الجديد في الإسكندرية

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الإسكندرية أقسام الفرع الجديد واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به، والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء، ويضم الفرع الجديد مبنى من 3 طوابق، الطابق الأرضي به خدمة العملاء، والطابقان الآخران به مكاتب إدارية ويقع على مساحة 2100 متر مربع.

إعادة افتتاح فرع طوسون

وفي السياق ذاته، شهد محافظ الإسكندرية إعادة افتتاح فرع طوسون بشارع طوسون بمحطة الرمل بعد تطويره وهو فرع أثري يصل عمر المبني إلى 120 عاما، وهو مكون من طابق أرضي وطابق علوي ويقع على مساحة 1800 متر، وثمّن المحافظ على أعمال التطوير التي حافظت الطابع التراثي والتاريخي للمبنى.

دعم وتمويل المشروعات الصغيرة

وأشاد «الشريف» بالدور الكبير الذي تلعبه البنوك الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، ودفع عجلة البناء والتنمية إلى الأمام، مؤكداً ضرورة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام الشباب.

جاء ذلك بحضور ، يحي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، و داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وكريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية، ووليد عبد السلام مدير عام فروع منطقة الإسكندرية والبحيرة.