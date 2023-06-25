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أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ.. 4700 مسجد

كتب:

خير الله فؤاد
11:10 ص | الأحد 25 يونيو 2023
صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ - أرشيفية

صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ - أرشيفية

أكدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن أماكن صلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ يبلغ عددها 4700 مسجد، وسيتم تجهيز عدة ساحات للصلاة أيضا، على أن يتم الإعلان عنها غدا الاثنين.

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ

وأشار مصدر في «أوقاف كفر الشيخ» في تصريحات لـ«للوطن»، أن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ موزعة بجميع قرى المحافظة، تخفيفا عن المصلين بدلا من الذهاب للأماكن البعيدة عنهم.

تعقيم أماكن صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ

وأضاف أيضا أن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ شهدت حملات نظافة وتعقيم مكثفة في 4700 مسجد، حتى تكون في أبهى صورها لاستقبال المصلين بعيد الأضحى المبارك.

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بقلم خير الله فؤاد