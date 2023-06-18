أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة كفر الشيخ.. 5 آلاف مسجد

كشفت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، أنه يجري الاستعداد حاليا لتجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة كفر الشيخ، وسيتم بعد ذلك تحديد العدد النهائي لأماكن صلاة العيد في الإقليم.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة كفر الشيخ

وقال مصدر مسؤول بمديرية الأوقاف في تصريحات لـ«الوطن»، إن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة كفر الشيخ يتم اختيارها من قبل لجنة ممثلة من مديرية الأوقاف، وتكون برئاسة مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، لافتا أنه يجري حاليا تحديدها والإعلان عن أماكنها خلال الساعات المقبلة.

تعقيم 5 آلاف مسجد لصلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر، أنه يجري حاليا حملات نظافة وتعقيم وصيانة في 5 آلاف مسجد على مستوى المحافظة ضمن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة كفر الشيخ، لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في أول أيام العيد.