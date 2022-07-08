تجهيز 2513 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تجهيز 2513 مسجدًا من المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، غداً السبت، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مقدما خالص التهنئة لأهالي المحافظة، بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل سوء، مطالبا بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التزاحم.

تنسيق لصلاة العيد

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن لتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

استعدادات العيد

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، ومديرى المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات المحافظة، لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف؛ للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات.

وكلف محافظ الإقليم، بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، إضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضع خطة العيد

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم وضع خطة استعدادا لعيد الضحى المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج وتأكيد وجود إمام بكل مسجد للصلاة والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية.