دمرت المدفعية الروسية طواقم المدفعية الذاتية الدفع وقذائف الهاون الأمريكية بالادين على محور كوبيانسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية سيرجي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي للمجموعة «الغربية»، إن طاقم المدفعية ذاتية الدفع «جاتسينت-إس» دمر مدفع «بالادين» الأمريكي الصنع في بيشانايا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلاً عن وكالة الأنباء سبوتنيك.

وأضاف «زيبنسكي»، أن المدفعية ذاتية الدفع «أكاتسيا» هزمت مدفعية العدو بقذائف الهاون في منطقة نوفوسيلوفسكوي.

وهاجمت الطائرات المروحية أسلحة ومعدات اللواء الميكانيكي المستقل الرابع عشر واللواء 103 للدفاع الأرضي المستقل.

وبحسب قناة «زفيزدا» الروسية، أفاد رئيس المركز الإعلامي للمجموعة «الغربية» بتدمير طائرة أمريكية معادية من طراز «بوما» بالقرب من قرية دفورتسينوي.