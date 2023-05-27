أستاذ بجامعة كييف لـ«القاهرة الإخبارية»: القوات الروسية تشتبك مع بعضها بالخطأ

أكد الدكتور ميكولا باستون الأستاذ بجامعة كييف الوطنية، أن الجيش الروسي حينما يسقط صواريخ أو قنابل موجهة على الأراضي الأوكرانية، كثيرًا ما تسقط على الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن ذلك حدث بالفعل منذ عدة أسابيع.

المسيرات الموجهة نحو الأراضي الأوكرانية تسقط في روسيا

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المسيرات الروسية يجري توجيهها نحو الأراضي الأوكرانية وبالرغم من ذلك تسقط في الأراضي الروسية وتنفجر.

وأشار إلى وجود أخبار غير مؤكدة أنه في مدينة بلجراد كان هناك اشتباكات بين وحدات الحرس الوطني الروسي ووحدات الجيش الروسي بالخطأ، مؤكدًا أن الروس لم يعترفوا بوقوع هذا الخطأ.

ولفت إلى أن الجيش الأوكراني يستعد حاليًا للهجوم المضاد ويتخذ الاجراءات اللازمة لذلك، مشددًا على أهمية أن القوات الأوكرانية لا تضرب المرافق المدنية.