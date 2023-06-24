«القاهرة الإخبارية»: القوات الروسية تحاول إلقاء القبض على قائد فاجنر

قال حسين مشيك، مُراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنَّ الساعات المقبلة من المتوقع أنَّ تشهد مفاجآت، منها محاولة القوات الروسية إلقاء القبض على قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين.

ستتم محاسبة قائد فاجنر على التصريحات التي أطلقها

وأضاف مُراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، اليوم السبت، أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحصل على جميع المعلومات وما يجري بين قائد فاجنر ووزارة الدفاع الروسية، والتوجيهات اللازمة الجاري اتخاذها، ومن المتوقع، حسب خبراء، أنه ستتم محاسبة قائد فاجنر على التصريحات التي أطلقها الساعات الماضية.

إرسال تعزيزات عسكرية؛ تخوفًا من وقوع أية اشتباكات

وذكر «مشيك»، أنَّ لجنة مكافحة الإرهاب وصفت تصريحات «بريجوجين»، بأنها دعوة إلى تمرد مسلح وهذه الدعوات مرفوضة، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في روسيا فرضت تشديدات أمنية عقب تمرد «بريجوجين»، خصوصًا بمحيط مجلس الدوما الروسي والمنشآت والمراكز الحكومية، بالإضافة إلى إرسال تعزيزات عسكرية؛ تخوفًا من وقوع أية اشتباكات.

واتهمت روسيا في وقت سابق بريجوجين بالدعوة إلى تمرد مُسلح، بعدما زعم بدون أدلة أن القيادة العسكرية الروسية قتلت عددًا ضخمًا من مقاتليه في ضربة جوية، وتعهد بالانتقام.

ونفت وزارة الدفاع الروسية صحة الادعاءات المُنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي والمنسوبة لمؤسس شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن جميع الرسائل ولقطات الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفجيني بريجوجين، حول ضربة شنتها وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية للشركة العسكرية الخاصة «فاجنر» لا تتوافق مع الواقع، وهي استفزاز إعلامي.

كما أكدت وزارة الدفاع، أنَّ القوات الروسية تواصل القيام بمهام قتالية على خط التماس مع الجيش الأوكراني في منطقة العملية الخاصة.