«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد.. تخفيضات كبيرة وسلع بجودة عالية

قررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، واستمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير منتجاتها، مع طرح عبوات تضم مواد غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وجرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة بإجمالي 1364 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة (أمان) التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلعا غذائية تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.