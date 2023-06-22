أماكن مبادرة «كلنا واحد» احتفالا بذكرى 30 يونيو.. تخفيضات كبيرة على السلع

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا، إطلاق فعالية يوم 30 من شهر يونيو الجاري، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، في إطار المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»، من خلال توفير خصومات خاصة على مختلف السلع احتفالا بتلك المناسبة، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل احتفالية مبادرة «كلنا واحد» بمناسبة 30 يونيو وأماكنها.

تفاصيل احتفالية مبادرة كلنا واحد بمناسبة 30 يونيو

حسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإنّ الفعالية ستكون يوم 30 يونيو الجاري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وتتضمن تخفيضات على السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال خصومات خاصة، وجرى التنسيق للمشاركة في الفعالية حتى الآن ضمن كلنا واحد مع 54 مولا تجاريا، مع 27 سلسلة من محلات الحلويات بإجمالي 313 فرعا، مع 71 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 581 فرعا، إضافة إلى 26 سلسلة من محلات الملابس بإجمالي 562 فرعا.

أماكن مبادرة كلنا واحد في جميع المحافظات

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أنّ المراكز التجارية المشاركة في الفعالية، تشهد عدّة مظاهر ضمن الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، وللتعرف على أماكن مبادرة «كلنا واحد» التي تنظمها وزارة الداخلية، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الضغط على هذا الرابط، واختيار المحافظة والفروع.