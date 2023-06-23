«الداخلية»: زيادة أعداد منافذ مبادرة كلنا واحد بمناسبة ذكرى 30 يونيو

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الداخلية، زيادة أعداد السلاسل التجارية والمطاعم المشاركة في فعالية 30 يونيو؛ وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية إذ بلغ مجموع الكيانات الصناعية وسلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي 1577 محلا.

مواصلة كلنا واحد لمدة شهرين

كما أعلنت الوزارة في بيان، عن مواصلة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، واستمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير منتجاتها وطرح عبوات مواد غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وخلال المبادرة يتم توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة بإجمالي (1348) فرع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية».

كما تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).