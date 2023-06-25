مصري يفوز بجائزة مسابقة منظمة اليونسكو «الفوزان الدولية»

قال هشام عمران، الفائز بجائزة مسابقة منظمة اليونسكو «الفوزان الدولية»، إن أي جهاز نستخدمه في حياتنا اليومية مثل الهاتف المحمول أو الغسالة، والثلاجة، أو السيارة وغيرها لا تخلو من البودرة الإلكترونية، وإن اهتماماته البحثية تتركز في تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية والمختلطة، وخاصة في أنظمة التصميم باستخدام الحاسب.

مشكلة في إنتاج الشرائح على مستوى العالم

وأَضاف الفائز بجائزة مسابقة منظمة اليونسكو الفوزان الدولية، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة « TeN» الفضائية، أنه كان هناك مشكلة في إنتاج هذه الشرائح خلال الفترة الماضية على مستوى العالم، والتي أدت إلى توقف مصانع كثيرة، منها مصانع لتصنيع السيارات العملاقة.

المواد التي تصنع منها الدوائر المتكاملة ليست موصلة مثل النحاس

وأشار «عمران»، إلى أن المواد التي تصنع منها الدوائر المتكاملة ليست موصلة مثل النحاس، ولا هي عازلة للكهرباء مثل الخشب، لكن لها قدرة توصيل مختلفة، ولذا تسمى أشباه الموصلات، وعن طموحاته في المرحلة القادمة، قال دكتور هشام عمران، إن حلمه أن يتحول هذا الإنتاج العلمي إلى أثر اقتصادي حقيقي في صناعة تكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في ريادة مصر والأمة العربية والإسلامية في مجال صناعة التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا الإلكترونيات.