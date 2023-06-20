باحث مصري ضمن الفائزين بجائزة اليونسكو الدولية لتشجيع العلماء الشباب

أعلنت منظمة «اليونسكو»، أسماء الفائزين الخمسة بجائزة «الفوزان الدولية»، لتشجيع العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومن بن الفائزين عبدون أتانجانا من الكاميرون عن قارة إفريقيا، فئة الرياضيات، وله مساهمة بارزة في حساب التفاضل والتكامل الكسري إلى جانب رؤيته لإنشاء مركزا إفريقيا للرياضيات.

هشام عمران يحصل على جائزة اليونسكو

وفاز هشام عمران من مصر عن الدول العربية، فئة التكنولوجيا وأتمتة التصميم الإلكتروني، وله مساهمة فاعله في ابتكار تصميم أشباه الموصلات، ونشر بحثا مبتكرا في مجال أتمتة التصميم الإلكتروني، كما حصل على جائزة في مؤتمر الأتمتة عام 2022، ومن الصين عن قارة آسيا والمحيط الهادي، فازت «قيومي فو»، فئة العلوم «النسب الجينية»، لعملها الأساسي في تاريخ البشر الأوائل داخل أوراسيا ولها دراسات لتحسين استخراج وتسلسل الحمض النووي القديم.

وفازت جيلينا فالديك من صربيا عن «أوروبا وأمريكا الشمالية»، فئة الهندسة الخضراء، لمساهمتها في تطوير تقنيات الاستخراج الخضراء المبتكرة للحصول على المنتجات من النباتات الطبية والعطرية.

أرجنتيني يفوز بالجائزة لإسهاماته في مجال الحمض النووي للنباتات

وأخيرا فاز «فدريكو آري»، من الأرجنتين عن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فئة العلوم ببحث عن الحمض النووي الريبي غير المشفر في النباتات، إلى جانب ريادته في فهم المدة التي يستغرقها الحمض النووي، فضلا عن حصوله على جائزة عالمية من الجمعية البرازيلية للبيولوجيا الجزيئية والكيماء الحيوية عام 2011.

وتختار اليونسكو الفائزين بناء على نصائح لجنة تحكيم دولية وتتكون من خمسة أعضاء بارزين مستقلين وهم شخصيات ذو سمعة عالية ومعترف بهم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهم «البروفيسورة غادة المطيري واحدة من أكثر عشر مهندسات مؤثرات في العالم، وهي باحثة في العلوم والهندسة ومخترعة ورائدة أعمال، وعضو هيئة تدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو ومدير مركز التميز في طب وهندسة النانو في معهد الهندسة في الطب بجامعة كاليفورنيا».

كما تضم اللجنة البروفيسور نجو باو تشاو عالم رياضيات فيتنامي فرنسي حصل على ميدالية فيلدز في عام 2010 لعمله في الهندسة الجبرية، وحصل تشاو على ميدالية فيلدز في المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات في حيدر أبادو تتألف الجائزة من شهادة وميدالية ومبلغ وقدره خمسون ألف دولار لكل فائز.