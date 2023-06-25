عاجل.. إجابات الجزء الأول من امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. احسب درجاتك

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادة الكيمياء، اليوم، وهي ثالث المواد المُضافة للمجموع، وتباينت آراء بعض الطلاب حول المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد البعض الآخر أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» الإجابات الكاملة لـ امتحان مادة الكيمياء اليوم، بحسب إيمان الدهشان، خبير المادة، على النحو التالي.

إجابة سؤال الاختيار من متعدد

1. الصواب (b) البروبان.

2. الصواب (c)، ( A ) كحول أيزوبروبيلي ( B ) ايثين ( C ) حمض الكربوليك.

3. الصواب (a) 12 L / sec.

4. الصواب (c) العكسي ويزداد [NH3].

5. الصواب (b)، ( A ) حمض كربوكسيلي و( B ) كحول ثنائي الهيدروكسيل.

امتحان الكيمياء وسط إجراءات مشددة

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى امتحاني الكيمياء والجغرافيا، للتأكد من الدخول إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية».

وعُقد امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023، في المدارس ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» بنسبة 85% والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ومقاليًا بنسبة 15%، وفق ما أعلن عنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.