تعليمات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصول أوراق الأسئلة

وتواصل الوزير مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، وتواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات في جميع المحافظات، وشدد على التأكيد باستلام أظرف الأسئلة لكل مادة منفصلة.

مراجعة الكاميرات قبل وبعد الامتحان

ووجّه الوزير بتوزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بـ10 دقائق، وتوزيع ورق الأسئلة في الموعد المحدد مع بداية الامتحان.

ووجّه الوزير، بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة في البابل شيت وورقة المقالي فقط.

وشدد الوزير أيضا على التأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة

ووجّه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية في اللجان مرة أخرى.