«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة الكيمياء للثانوية العامة

قال مصدر مسؤول في فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، إنّ الغرفة ترصد جميع الصور المتداولة عبر صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، والمزعومة لامتحان الكيمياء والذي يؤديها طلاب الشعبة العلمية الآن باللجان، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان في التاسعة صباحا.

عمليات التعليم تتبع الأسئلة المزعومة للكيمياء

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال تأكد فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات بوزارة التعليم، من الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة الكيمياء للشعبة العلمية، يجرى ضبط المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقا لقانون الإخلال بالامتحانات والتي تصل العقوبة فيه للحبس والغرامة.

وأكد المصدر أنه لا تهاون مع الغشاشين، مشيرا إلى أن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، تصل للرسوب والحبس والغرامة، وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020.