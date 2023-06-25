الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الهندي في القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى القاهرة، في ضوء ما تشهده العلاقات بين البلدين من طفرة غير مسبوقة في العلاقات التجارية والسياسية والثقافية والاستراتيجية.

وتعد زيارة رئيس وزراء الهند، هي الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه فى عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودي خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، وجلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.