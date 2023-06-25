سجل الوطن| «مصر لـ مرسي: باقٍ من الزمن 6 أيام».. و«السيسي» حسم الأمر

«مصر لـ مرسي: باقٍ من الزمن 6 أيام».. مانشيت حاسم تصدّر الصفحة الأولى لجريدة الوطن في عدد 25 يونيو 2013، مع العد التنازلي الفعلي لثورة 30 يونيو، والتي نستعرض من خلال سلسلة «سجل الوطن» مراحل توثيق تلك اللحظة الفارقة في تاريخ مصر وتخليصها من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي.

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بطل تلك المرحلة كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان يشغل حينها منصب وزير الدفاع، فكان منحازًا للشعب على طول الطريق، محذّرًا مرسي وأعوانه في تنظيم الإخوان الإرهابي، من أي اعتداء على المتظاهرين في 30 يونيو، وأكد أنّ التدخل سيكون حتميًا حال وقوع اعتداءات.

وفي هذا التوقيت زادت أعداد خيام المعتصمين، لليوم السادس، احتجاجًا على بقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، وأكدوا تأييدهم لتصريحات «السيسي»، وشددوا على استمرار اعتصامهم حتى مظاهرات 30 يونيو المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

تمرد جمعت 20 مليون توقيع قبل 30 يونيو بـ6 أيام

ولم تهدأ وتيرة جمع التوقيعات في حملة «تمرد»، وأعلنت تجاوز التوقيعات في هذا التوقيت الـ20 مليونًا، لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رغم المضايقات والتهديدات التي تعرضت لها الحملة من تنظيم الإخوان الإرهابي.