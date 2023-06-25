مستشفى العجمي بالإسكندرية يخدم 5 محافظات.. أمراض قلب وغسيل كلوي (صور)

يعد مستشفى العجمي التخصصي، واحد من أكبر المستشفيات الذي يقدم الخدمة الطبية بغرب الإسكندرية ويخدم 5 محافظات، أبرزها أمراض القلب والغسيل الكلوي، ما تبعها تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم؛ لمتابعة انتظام سير العمل بها والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

مستشفى العجمي تخدم 5 محافظات

وتفقد محافظ الإسكندرية، المستشفى الذي يضم 263 سريرا ومكون من 22 عيادة خارجية تشمل كافة التخصصات، وجرى إنشاء المستشفى عام 2019، ويخدم المرضى من 5 محافظات هي «الإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح، والغربية والبحيرة».

وحدة قسطرة القلب

وتفقد «الشريف»، وحدة قسطرة القلب المجهزة لخدمة الأطفال والكبار والملحق بها غرفة عمليات تضم 4 أسرة عناية قلب، و 10 أسرة عناية بما بعد العمليات لقسطرة الكبار، وتضم المستشفي معمل مجهز باحدث الأجهزة، و بنك دم، وقسم طوارئ، والعيادات الخارجية التي تضم جميع التخصصات.

وحدة الغسيل الكلوي

وعلى الصعيد ذاته، أشاد المحافظ بوحدة الغسيل الكلوي المجهزة بـ46 سريرا وملحق بها وحدة معالجة مياه، كما تفقد قسم الولادة وعناية الأطفال المبتسرين والمكونة من 22 حضانة و8 أسرة رعاية أطفال.

التشخيص عن بعد في مستشفى العجمي

ومن جانبها، أوضحت دكتورة اميرة طهيو، أن هناك خدمة جديدة تنفرد بها مستشفى العجمي وهي «التشخيص عن بعد» لمساعدة جميع مستشفيات الجمهورية التي ليس بها استشاريين حيث يتم تقديم المشورة من أطباء داخل المستشفى لحالات من خارج المستشفى وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم تقديم المشورة الطبية لها 4303 حالات، وهناك بروتوكول تعاون مع جميع أطباء جامعة الإسكندرية لتقديم الاستشارات الطبية، مضيفة بأن المستشفى حصلت على المركز الأول لتقديم الاستشارات الطبية لجميع مستشفيات الجمهورية.