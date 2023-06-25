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رد عاجل من «التعليم» على شكوى طلاب الثانوية من صعوبة امتحان الكيمياء

«التعليم» عن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة: 70% للطالب المتوسط

كتب:

أميرة فكري
01:00 م | الأحد 25 يونيو 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023، جاء وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية الذي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وفقاً للمستويات العقلية المحددة بنسبة 70% الأسئلة المتوسطة و30% من الأسئلة للمستويات العليا. 

أسئلة الكيمياء للثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسئلة الكيمياء للثانوية العامة بها جزئيات مخصصة للطالب الفائق، موضحة أن الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وراعت جميع المستويات الطلابية، قائلاً: إن «الامتحان في مستوى الطالب المذاكر». 

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بقلم أميرة فكري