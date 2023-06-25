متى يكون نموذج إجابة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 متاحا؟.. «التعليم» توضح

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم إتاحة نموذج إجابة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023، الذي أداه طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة اليوم الأحد 25 يونيو، بعد الانتهاء من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة المقرر أن تنتهي يوم 13 يوليو المقبل، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023

وأضافت وزارة التعليم، أنّه سيتم إتاحة نموذج إجابة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من الامتحانات، لعدم تشتيت الطلاب، والتركيز في الامتحانات القادمة لهم.

ولفتت الوزارة، إلى أنّه سيتم مراجعة نموذج إجابة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل اللجنة المكونة من 10 خبراء، واعتماده رسميا وتوزيعه على مراكز التصحيح.

مراجعة نموذج إجابة الكيمياء من 10 خبراء

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان اليوم في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب، إضافة إلى تفتيش الطلاب لمكافحة الغش الإلكتروني وتصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة وعدد أسئلة وتوزيع درجات، كما يلي:-

- 60 درجة.. الدرجة الكلية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 56 درجة.. الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات.. الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- عدد الأسئلة لمادة الكيمياء للثانوية العامة 46 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2 سؤال.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 44 سؤالًا.