توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023.. احسب درجتك

أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة 2023 اليوم، امتحان مادة الكيمياء بجميع المحافظات لمدة ساعتين، ويرغب الطلاب في معرفة توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية عامة 2023، لحساب النتيجة المتوقعة بالمادة.

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية عامة 2023

ويمكن للطلاب تحديد النتيجة المتوقعة قبل ظهورها، من خلال معرفة توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية عامة 2023، والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مسبقا.

خريطة توزيع درجات امتحان الكيمياء

وتنشر «الوطن» توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية عامة 2023 وفقا لوزارة التربية والتعليم، كما يلي.

شملت أسئلة امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمي بالثانوية العامة لهذا العام، الأسئلة بنظامي المقالية والاختيار من متعدد، 46 سؤالًا، لمجموع درجات 60 درجة، وزعت كالتالي:

- 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 44 سؤالًا موضوعيا، مخصصل لها 56 درجة، بينها 32 سؤالا خصص له درجة واحدة، و12 سؤالا خصص لهم درجتان، ليصبح المجموع 56 درجة.

توزيع درجات امتحان الأحياء والفيزياء

ويتشابه توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية عامة 2023 مع المواد العلمية الأخرى، مثل الفيزياء والأحياء، كما يعاود طلاب الثانوية العامة 2023 أداء الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى، إذ تمتد امتحانات الثانوية العامة حتى شهر يوليو المقبل.